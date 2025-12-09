Popularno

South Park Rally – onaj u kojem Kenny pogine

Zoran Žalac prije 4 sata   •   2 komentara   •   Retro gaming

Na današnji dan prije 26 godina, Cartman i ostatak njegove ekipe utrkivali su se u (prilično lošoj) igri South Park Rally.

South Park je 2000. bio u naletu. Završavala je tada treća sezona serije i treću godinu za redom imali smo South Park igru. Za razliku od prve igre koja je bila pucačina, i druge koja je bila party naslov, treći dio bavio se utrkivanjem. South Park Rally zapravo nije imao veze s relijem, ali se vožnja odvijala izvan naslovnog grada pa je tehnički pripadala off-road kategoriji.

Igra je imala tri moda: Championship, Arcade i Multiplayer. U Championshipu se vozilo 14 utrka jednim redoslijedom da bi se otključali dodatni vozači. Početnu su ponudu vozača činili Stan, Kyle, Cartman, Kenny, Wendi, Chef, Uncle Jimbo i Officer Barbrady, a od dodatnih se moglo otključati Isusa i Sotonu, između ostalih. Vozilo se na sedam staza, od farme preko kanalizacije do vulkana.

South Park Rally bio je sklepan na brzinu. Razvoj igre trajao je svega sedam mjeseci i to se definitivno vidjelo. Tvorci South Parka posudili su glasove za igru, ali inače se nisu uplitali u njezin razvoj. Isprva se South Park Rally pojavio na PlayStationu i PC-u, a kasnije na Nintendo 64 i Sega Dreamcast konzolama.

Igra je pokupila prilično loše ocjene i krite zbog manjka sadržaja i ružne grafike. Bila je to zadnja South Park igra izdavačke kuće Acclaim, s kojom tvorci South Parka više nisu htjeli surađivati. Nakon ove igre trebalo je proći devet godina da bi se South Park vratio u virtualnom obliku.

Komentari (2)

  • Profilna slika od Darcoolio

    Darcoolio

    05.01.2022 - 12:58

    Kakva je ovo ludnica bila.
    Imao sam South Park, South Park Rally i Chef’s Luv Shack koji sam obožavao da igram.

  • Korisnik

    Dream Breaker

    05.01.2022 - 15:00

    omiljeni nivo mi je bio u kojem skupljaš jaja. 😀

Komentirati mogu samo prijavljeni korisnici
PRIJAVI SE ili REGISTRIRAJ i ostavi svoj komentar!

